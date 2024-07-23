По словам украинского министра, в Китае он будет искать пути к справедливому миру.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал свой визит в Китай. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Всем привет из Китая. В развитие контактов лидеров Украины Президента Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года", - подчеркнул дипломат.

По его словам, впереди обширные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях к справедливому миру.

"Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", - добавил Кулеба.

Китай и Украина - последние новости

Ранее представительница китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что ее страна выступает за скорейшее прекращение огня и достижение "политического урегулирования" в российско-украинской войне.

"Относительно кризиса в Украине, Китай выступает за скорейшее прекращение огня и достижение политического урегулирования. Служа интересам всех сторон, Китай и в дальнейшем будет стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сотрудничество в достижении большего консенсуса и обеспечит жизнеспособный выход из запроса на политическое урегулирование", - отметила она.

В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И ответил на "безосновательные обвинения" НАТО в том, что его страна помогает РФ в войне против Украины. Известно, что западные государства ранее обвиняли Пекин в передаче Москве беспилотных и ракетных технологий, а также спутниковых снимков.

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