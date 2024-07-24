Известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приехал с официальным визитом в Китай.

В Китае считают, что решение всех конфликтов должно происходить за столом переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Пекине.

"В последнее время как Украина, так и Россия прислали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам. Хотя условия и время еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Также в ведомстве отметили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к "диалогу и переговорам с Россией".

Видео дня

"Конечно, переговоры должны быть разумными и предметными, направленными на достижение справедливого и устойчивого мира", - добавили на официальном сайте МИД Китая.

В "Радио Свобода" отметили, что на записанном видео в начале переговоров Дмитрий Кулеба отметил, что "справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной".

"Украина также хочет идти по пути мира, восстановления и развития. К сожалению, российская агрессия против Украины разрушила мир и затормозила наше развитие... Поэтому нужно завершить войну против нашего государства, восстановить мир и ускорить восстановление Украины", - подчеркнул министр.

В то же время в пресс-службе украинского МИД отметили, что Кулеба отдельно сообщил своему коллеге о результатах Саммита мира в Швейцарии и "разъяснил логику дальнейших шагов во внедрении Формулы мира как пути к справедливому завершению российской агрессии".

"Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но подчеркнул, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается", - говорится в сообщении.

Визит Кулебы в Китай - что известно

Как писал УНИАН, 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приехал с визитом в Китай. Тогда он отметил, что впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру.

Также во время встречи украинский дипломат объяснил, когда Украина будет вести переговоры с РФ. Он отметил, что "российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости, поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства".

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