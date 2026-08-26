'Нужна земля – воюйте за нее': Келлог рассказал, как Трамп 'обломал' Путина

Келлог заявил, что Путин рассчитывал, что Трамп окажет давление на Зеленского с целью передачи России оставшейся части Донецкой области, но тот отказался от такого сценария.

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Владимир Путин рассчитывал на давление Дональда Трампа на Владимира Зеленского в отношении передачи России остальной части Донецкой области. Однако американский президент, по словам Келлога, занял иную позицию. Об этом Келлог рассказал в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, Трамп приложил значительные дипломатические усилия для завершения российско-украинской войны, но не стал требовать от Украины добровольно отказаться от территорий.

"Он лично не оказывал давления на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало ясно во время саммита на Аляске. Думаю, Путин надеялся, что Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы тот отдал ему остатки Донецкой области", – сказал Келлог.

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В то же время, по его словам, Трамп дал понять российскому лидеру: если Москва хочет получить эти территории, ей придется продолжать войну.

"Если вам нужна эта земля – воюйте за нее", – так Келлог передал позицию американского президента.

Келлог о войне в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, оценивая текущую ситуацию на фронте, генерал Кит Келлог отметил высокую эффективность действий Киева и прямо заявил, что в этом противостоянии он делает ставку на победу Украины.

"Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают одерживать преимущество над россиянами", – констатировал генерал Келлог. "Сегодня я бы поставил деньги на украинцев, а гораздо меньше – на россиян", – заявил он.

Этот фактор, по мнению Келлога, должен напрямую повлиять на отношение Белого дома к войне. Генерал напомнил о ключевой черте характера действующего президента США: "Президент Трамп любит победителей".

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