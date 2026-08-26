В Беларуси возле границы с Украиной строят военную железную дорогу, - 'Радио Свобода'

Проект предусматривает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу для техники.

В Гомельской области Беларуси вблизи села Якимовка строится железнодорожная инфраструктура для нового военного полигона, способная принимать военные поезда. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на проектную документацию, полученную Сообществом железнодорожников Беларуси.

Заказчиком проекта указан "Военно-проектный институт". Он предусматривает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.

В то же время точное местонахождение нового полигона пока неизвестно. Однако издание отмечает, что с конца 2023 года вблизи Гомеля ведётся масштабное строительство новой военной базы, где, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.

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Правительство Александра Лукашенко создало эту бригаду в 2025 году для "укрепления южного участка" – якобы для защиты от угроз со стороны Украины. Восточная часть нового объекта обозначена на государственных кадастровых картах Беларуси как "военный городок", а западная – как "учебно-тактическое поле".

В июне 2026 года СМИ сообщили о завершении строительства части объектов нового военного городка. Сейчас там прокладывают железнодорожные пути.

Беларусь в войне России в Украине

Ранее журналисты "Радио Свобода" Украины и Беларуси создали интерактивную карту 150 ключевых военных объектов на территории Беларуси, которые потенциально могут представлять угрозу для Украины в случае нападения.

Среди этих объектов, в частности, есть авиабазы и аэродромы. Часть из них РФ использовала в начале полномасштабной войны в 2022 году. Кроме того, на карте указаны места расположения складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов, а также места постоянной дислокации воинских частей, пограничных отрядов, учебные центры и полигоны.

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