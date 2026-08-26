Не только об Украине: Ретклифф летел в Москву с тремя вопросами, – СМИ

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф 25 августа совершил неофициальный визит в Москву. Американские чиновники подтвердили его поездку, однако отказались раскрывать, с кем именно он встречался и о чем шла речь во время переговоров.
Причины визита Ретклиффа пока официально не сообщаются. Это его первая публично известная поездка в Россию с момента назначения директором ЦРУ при президенте Дональде Трампе, пишет "Радио Свобода".
О визите свидетельствуют данные отслеживания полетов. Американский военно-транспортный самолет, который, по всей видимости, вылетел с объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд, пролетел через Латвию и приземлился в московском аэропорту Внуково утром 25 августа. Позже в тот же день самолет вылетел из России.
ЦРУ и Белый дом публично не объяснили причины поездки.
"Директора ЦРУ не ездят в Москву просто так"
Редкий визит главы американской разведки привлек особое внимание из-за момента, в который он состоялся. Переговоры Вашингтона о прекращении войны России против Украины фактически зашли в тупик, а отношения Москвы с Ираном остаются еще одним источником напряженности.
Эксперт по вопросам России Глен Говард заявил, что сам факт поездки свидетельствует о важности вопросов, которые могли обсуждаться:
"Директора ЦРУ не ездят в Москву, разве что с конкретным вопросом".
Предыдущий известный визит главы ЦРУ в Москву совершил Уильям Бернс в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с Владимиром Путиным за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Украина могла быть одной из главных тем
Одним из возможных объяснений поездки Ретклиффа является попытка выяснить, готова ли Москва вернуться к переговорам о прекращении войны против Украины.
Усилия Вашингтона добиться окончания войны пока не дали ожидаемого результата. После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в августе 2025 года Москва и Вашингтон продолжили дипломатические контакты, однако договориться о прекращении боевых действий не удалось.
Старший директор Центра военной и политической силы Фонда защиты демократии Брэдли Боуман заявил, что Вашингтон должен четко потребовать от Путина прекратить войну:
"Я надеюсь, что на первом месте в его списке будет прямое требование, чтобы Владимир Путин прекратил эту войну явной агрессии против Украины".
По его мнению, США также должны предупредить Москву о дальнейшем усилении давления, если Россия не согласится завершить войну, при этом продолжая помогать Украине.
Еще одна тема – Иран
Среди возможных тем переговоров называют и военное сотрудничество России с Ираном.
Боуман заявил, что Ретклифф мог потребовать от Путина прекратить помощь Тегерану, в частности в сфере запуска спутников, беспилотников и других военных технологий.
Россия имеет тесные военные и коммерческие связи с Ираном. Визит Ретклиффа состоялся на следующий день после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил о новых мерах против экономических каналов, поддерживающих иранский режим.
Глен Говард также предположил, что именно Иран мог быть центральной темой миссии Ретклиффа. В то же время он подчеркнул, что это лишь предположение, а не подтвержденный факт.
Американские заключенные
Еще одним возможным вопросом могла быть судьба американских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах. ЦРУ ранее играло важную роль в переговорах об обмене заключенными. В частности, в 2024 году в рамках обмена Россия освободила журналиста Эвана Гершковича, журналистку Алсу Курмашеву и бывшего морского пехотинца США Пола Вилана.
Ретклифф также участвовал в переговорах об освобождении Ксении Карелиной – гражданки России и США, которую российские власти осудили по обвинению в поддержке Украины.
"На любом должностном лице правительства США, которое ведет переговоры с любой страной, незаконно удерживающей гражданина Америки, лежит серьезная ответственность при каждом возможном случае поднимать этот вопрос", – отметил Боумен.
Отдельно эксперты обращают внимание на то, что Ретклифф известен как сторонник жесткой политики в отношении России. Поэтому его личная поездка в Москву в данный момент может свидетельствовать о важности переговоров, детали которых Вашингтон пока не разглашает.
Ретклифф в Москве – главные новости
Как сообщал УНИАН, Ретклифф мог прилететь в Москву, чтобы предостеречь президента РФ Путина от эскалации российских действий против Европы и НАТО. Такое предположение высказал известный американский политический репортер, редактор The Insider Майкл Вайсс.
Он отметил, что речь не шла об обмене пленными, поскольку для таких договоренностей директор ЦРУ не нужен.