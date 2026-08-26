Китай разрезает гигантская трещина: она тянется на километры и до сих пор растет

В Китае находится гигантская долина, которая продолжает медленно расширяться. Ученые считают ее частью активной рифтовой системы, связанной с движением земной коры и риском землетрясений.

В северо-центральной части Китая расположена долина Пинлу – впечатляющий каньон длиной около 10 км, шириной до 2 км и глубиной около 100 м.

Ее почти отвесные стены напоминают декорации к фантастическому фильму. Неудивительно, что долина даже появилась в картине "Великая стена" 2016 года, пишет WP Tech.

Однако Пинлу сформировалась не только благодаря воде и ветру. Она является частью активной рифтовой системы Шаньси длиной более 1200 км. Этот гигантский разлом протянулся от провинции Шаньси до долины реки Вэй и постепенно разделяет территорию Китая.

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Почему долина Пинлу продолжает расти

Растяжение земной коры в Северокитайском блоке началось около 10–12 млн лет назад и продолжается до сих пор. Под воздействием тектонических сил отдельные блоки земной коры опускаются и поднимаются, формируя глубокие впадины и резкие уступы.

По некоторым оценкам, долина Пинлу может удлиняться примерно на 0,5–1,6 мм в год. GPS-наблюдения показывают, что процесс зависит сразу от нескольких факторов. Среди них – давление, возникшее после столкновения Индии с Евразией, ослабление литосферы и процессы в земной мантии.

Свой вклад в формирование необычного ландшафта вносит и лессовое покрытие провинции Шаньси. Этот материал легко размывается водой, поэтому тектонические уступы быстро превращаются в глубокие овраги и каньоны с почти вертикальными стенами.

Регион также считается сейсмически активным. В 1556 году одно из крупнейших известных землетрясений в истории произошло именно здесь. Погибли более 800 тысяч человек, причем многие стали жертвами обрушения лессовых пещерных жилищ.

Сегодня долина Пинлу привлекает туристов и фотографов, но для ученых она прежде всего является наглядным свидетельством того, что земная кора в этой части Китая продолжает меняться.

Напомним, ранее стало известно, что Ученые обнаружили доказательства существования уступа, сформировавшего породы Гранд-Каньона.

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