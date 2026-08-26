В банках и обменниках валюта подешевела: актуальный курс доллара и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,43 грн, а евро – 51,76 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 26 августа, снизился на 3 копейки и составляет 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 52,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,76 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,70 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,18 грн/евро, а курс продажи – 52,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 26 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 52,09 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что до 30 августа, скорее всего, следует ожидать умеренных колебаний курса. Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до конца августа будет колебаться в пределах 44,6–45,2 гривни, а курс евро – 51–52,5 гривни.

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