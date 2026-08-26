В районе Чернобыля заметили любопытное животное, плывшее по водоёму (видео)

За одну охоту в теплое время года он проходит до 10 километров.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали, как енотоподобная собака вплав пересекает водоем.

Соответствующее видео обнародовали специалисты заповедника, которые поясняют, что на нём запечатлён обитатель влажных лесов, пойм, болот и берегов водоёмов.

На нём можно увидеть, как енотоподобная собака переплывает водоём.

"Для него плавание не является чем-то необычным: он хорошо чувствует себя в воде и может преодолевать реки и другие водные преграды во время своих путешествий", – отмечают специалисты.

Говорят, что эти животные в основном активны в сумерках и ночью. Питаются они очень разнообразно: едят мелких грызунов, земноводных, рыбу, насекомых, моллюсков, ягоды, плоды и другую доступную пищу. Именно такая всеядность помогает им приспосабливаться к различным условиям.

Енотоподобная собака: что это за зверь

Енотоподобная собака (енотоподобная уссурийская лиса, мангут, уссурийский енот, енотка), согласно открытым источникам, неагрессивна. Для неё, в отличие от других псовых, характерна пассивная защита. В случае опасности предпочитает прятаться в густом кустарнике, в безвыходной ситуации замирает и притворяется мёртвой, ложась на спину и задирая лапы вверх.

Общая длина тела до 80 см, в том числе хвост – 15–25 см, высота в загривке 33–40 см, масса – 4–6 кг летом и до 10 кг зимой. Тело крепкое, лапы короткие, голова небольшая с короткой и острой мордочкой и короткими ушами. По бокам морды шерсть длиннее, образуя "баки".

В качестве жилища этому животному обычно служат норы барсуков и лисиц, реже – вырытые самостоятельно, а также ниши среди корней деревьев, расщелины скал, буреломы, торфяные кучи на болотах, стога соломы и сена и т. п. Также в качестве жилища использует человеческие сооружения, даже старые землянки, блиндажи и траншеи.

За одну охоту в тёплое время года проходит до 10 км, но в снегу из-за коротких лап сильно увязает. Обладает хорошо развитым зрением. Бегает очень медленно, из-за чего с лёгкостью становится жертвой крупных хищников. Однако хорошо плавает.

Недалеко от ЧАЭС заметили диких животных, переплывающих реку Припять

Как писал УНИАН, в Чернобыльской зоне отчуждения исследователи зафиксировали диких кабанов, которые вплавь преодолевали реку Припять. Специалисты рассказали, что подобный заплыв видели и раньше. Дикие кабаны прекрасно плавают и могут преодолевать широкие водоемы во время поиска корма, освоения новых территорий или просто двигаясь по привычным маршрутам. Для этих животных существуют только запахи, тропы и инстинкты.

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