Зачем директор ЦРУ приезжал в Москву: Песков раскрыл лишь одну цель визита, - WP

Детальные подробности визита не были раскрыты.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во вторник, 25 августа, находился в Москве. Это редкий визит главы американской разведывательной службы на фоне того, как Россия вязнет в пятом году войны в Украине. Американские официальные лица не анонсировали поездку Рэтклиффа, но общедоступные данные отслеживания рейсов зафиксировали перемещение американского правительственного транспортного самолета с объединённой базы Эндрюс на окраине Вашингтона в российскую столицу.

Самолёт вылетел из Москвы примерно через восемь с половиной часов. Пока неясно, какова была цель поездки и входили ли в состав американской делегации другие высокопоставленные официальные лица США. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью поездки Рэтклиффа был "контакт между спецслужбами", пишет The Washington Post.

Сообщается, что визит Рэтклиффа в Москву совпал с напряженным периодом в американо-российских отношениях. В частности, Россия и Украина усилили дальнобойные удары по территории друг друга без видимого конца войны. Кроме того, некоторые аналитики предупреждали, что кремлевский диктатор Владимир Путин может пойти на эскалацию с военными пробами против прибалтийских стран Европы или других членов НАТО, что могло бы спровоцировать новый кризис.

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Также две сверхдержавы находятся по разные стороны иранского конфликта. Иран – важнейший союзник Москвы на Ближнем Востоке, и Россия предоставляла Тегерану разведданные для наведения на цели о расположении американских военных объектов в регионе.

Другие новости о визите Рэтклиффа в Москву

Ранее УНИАН сообщал, что это первая поездка Рэтклиффа в Москву с момента его вступления в должность и визит в Россию самого высокопоставленного представителя администрации Трампа с января.

США сообщили Украине, что в Москву отправляется делегация высокого уровня, поэтому попросили приостановить удары до отъезда делегации по российской столице и региону.

Кроме того, мы также рассказывали, что СМИ узнали, зачем директор ЦРУ прилетал в РФ. Известный американский политический репортер Майкл Вайсс заявил, что это связано с разведданными США, переданными полякам, прибалтам и скандинавам.

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