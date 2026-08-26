Цены на нефть падают на фоне переговоров об открытии Ормузского пролива

Запасы сырой нефти в США выросли.

Цены на нефть в среду, 26 августа, упали более чем на 2 доллара за баррель на фоне переговоров между Ираном и Оманом об открытии Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,3 доллара, или 2,6% – до 86,28 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 2,08 доллара, или 2,53% – до 80,29 доллара. Это самые низкие показатели с середины августа. Накануне нефть также подешевела – более чем на 3%.

Иран заявил, что возобновил переговоры с Оманом о движении судов через Ормузский пролив. Исламская республика сталкивается с усиленным экономическим давлением со стороны президента США Дональда Трампа. Иран совместно с Оманом сообщили 25 августа, что обсуждали временный навигационный коридор через пролив и договорились о его разминировании.

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Пока переговоры продолжаются, движение судов через Ормуз остается неактивным. По данным Kpler, 25 августа по водному пути прошли лишь пять грузовых судов, что меньше 10-дневного среднего показателя в 15 судов и значительно ниже довоенного уровня.

Переговоры об окончательном завершении войны также продолжаются. Пакистан и Иран достигли "значительного прогресса" на пути к миру, заявил министр внутренних дел Пакистана после визита в Тегеран.

24 августа Вашингтон расширил санкции, направленные на сокращение доходов от иранской нефти. В дальнейшем США угрожают наказать страны, которые продолжают вести бизнес с Тегераном.

В то же время США начинают возвращать персонал в некоторые представительства на Ближнем Востоке. Американские запасы сырой нефти выросли примерно на 4,2 миллиона баррелей за прошедшую неделю.

Война США против Ирана – последние новости

Неделю назад цены на нефть выросли до самого высокого уровня с начала августа из-за затягивания переговоров. Так, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре выросли до 94,06 доллара за баррель, а на нефть WTI – до 86,8 доллара.

Между тем, уже на этой неделе в Иране начались перебои с бензином. Блокада со стороны США вызвала дефицит топлива и усилила беспокойство среди автомобилистов. Ажиотаж возник после того, как администрация Дональда Трампа объявила о новой кампании экономической войны против Тегерана.

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