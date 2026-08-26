Цена на медь снова подошла к рекорду: сколько стоит металл теперь

Уже почти два месяца рынок металлов готовится к объявлению Белого дома о планах введения импортных пошлин на медь.

Цены на медь растут четвертый день подряд, приближаясь к рекорду. На рынке все еще сохраняется дефицит краткосрочных запасов, несмотря на ослабление острого дефицита, наблюдавшегося на прошлой неделе.

Издание Bloomberg пишет, что цены на медь выросли на Лондонской бирже металлов (LME) на 0,6% после того, как 25 августа они закрылись на рекордно высоком уровне. В этом году цены подскочили примерно на 16%, поскольку трейдеры отгружают огромные объемы в США, истощая запасы в других регионах, хотя рудники не могут предложить больше.

Это привело на прошлой неделе к резкому разрыву в спредах на LME: цена на спотовый металл поднялась более чем на 500 долларов за тонну выше цен на трехмесячные фьючерсы. С тех пор разрыв сократился, но по-прежнему значительно превышает нормальный уровень. 26 августа сентябрьский контракт на бирже стоил на 150 долларов за тонну выше октябрьского, тогда как в конце прошлой недели разница составляла менее 50 долларов.

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Уже почти два месяца рынок металлов готовится к объявлению Белого дома о планах введения импортных пошлин на рафинированную медь, и до принятия какого-либо решения металл продолжает поступать в американские порты и пополнять запасы.

Трейдеры следят за колебаниями запасов на LME. Крупные поставки металла на биржевые склады на прошлой неделе помогли смягчить дефицит, но запрос на вывод более 50 000 тонн меди 24 августа вызвал новые опасения относительно предложения. Запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи 25 августа также сокращаются пятый день подряд.

По состоянию на 08:32 по киевскому времени эталонная цена на медь с трехмесячным сроком поставки на LME выросла на 0,4 % - до 14 410,50 доллара за тонну и приближается к историческому максимуму в 14 527,50 доллара, зафиксированному в январе. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,41 доллара.

Общим фоном для роста цен на медь является растущий долгосрочный спрос со стороны секторов искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики и электросетей. А в условиях растущей потребности в поставках любые сбои в работе горнодобывающих предприятий только усугубляют ситуацию. По данным консалтинговой компании Project Blue, в первом полугодии рынок потерял около 338 000 тонн из-за сбоев в добыче в Индонезии, Демократической Республике Конго и Чили.

По данным Metal monitor, 26 августа медь в Украине принимают в среднем по 517 гривень за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 660,05 грн.

Цены на металлы - последние новости

Медь уже не впервые подходимт к рекорду. Так, 7 августа цены взлетели из-за признаков сокращения краткосрочного предложения на мировом рынке. 17 августа металл снова подобрался к максимуму, а разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи на Лондонской бирже металлов достигла экстремальных значений.

14 июля цены на свинец резко обвалились. Этому способствовала крупнейшяя за всю историю наблюдений, начиная с 1970 года, поставка на склады Лондонской биржи металлов.

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