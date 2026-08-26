Мирные переговоры бесполезны: Atlantic Consil назвал ключевое условие для завершения войны

Война в Украине будет продолжаться, пока Путин не признает независимую Украину, считают аналитики.

Россия уже сотни лет является главным препятствием на пути к независимости Украины, и война не закончится, пока Владимир Путин не откажется от своих имперских амбиций в отношении Киева. С таким мнением, приуроченным ко Дню Независимости Украины, выступило издание Atlantic Council.

Издание отмечает, что захват Украины важен лично для Путина, который считает распад СССР несправедливым и стремится возродить Российскую империю.

Отмечается, что сначала Путин пытался подорвать Украину изнутри. Когда это не удалось, он начал применять силу, оккупировав в 2014 году часть украинских территорий. Уже затем началось полномасштабное вторжение. Каждый из этих этапов агрессии сопровождается все более радикальной риторикой, направленной на отрицание украинской государственности. И все действия РФ на оккупированных территориях подтверждают геноцидные антиукраинские призывы Путина, поскольку там РФ стирает все следы украинского языка, культуры, истории и идентичности.

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"Хорошо задокументированные усилия России по искоренению украинской идентичности опровергают предположение о том, что нынешнее вторжение может завершиться какой-либо формой переговорного урегулирования. На самом деле не может быть никакого содержательного компромисса между геноцидными намерениями России и стремлением Украины выжить. Украинское население прекрасно это понимает, что помогает объяснить, почему они продолжают бороться с таким мужеством и решимостью", – отмечают журналисты.

Издание подчеркивает, что многие украинские партнеры продолжают отрицать эти намерения РФ, цепляясь за надежды на мирное соглашение, основанное на взаимных уступках. И вместо того, чтобы признать необходимость победы над РФ, они пытаются сбалансировать свою поддержку таким образом, чтобы обеспечить выживание Украины, не провоцируя Путина. Издание называет этот подход стратегической ошибкой, которая не только усугубляет страдания Украины, но и ставит под угрозу всю Европу.

"В то время как украинцы отмечают пятый День Независимости в условиях войны, длительное стремление страны к подлинной независимости продолжается. Имперские цели Путина совершенно очевидны и отражают многовековое противодействие России украинской государственности. В таких условиях все разговоры о мирном переговорном процессе бесполезны. Вместо этого западные лидеры должны признать, что пока Путин не будет вынужден принять необратимую реальность независимой Украины, война будет продолжаться", – добавляет издание.

Переговоры: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возможность завершения войны в Украине существует до конца лета 2027 года. Поскольку после этого в США начнется новая предвыборная гонка. По словам президента, Украина предложила Вашингтону новый формат для мирных переговоров, который США должны обсудить с РФ.

Тем временем в РФ с визитом прибыл глава американского ЦРУ Джон Ретклифф. Публично цель его визита неизвестна, однако, по данным СМИ, стороны могли обсуждать не только Украину, но и вопросы войны на Ближнем Востоке, а также освобождение американских заключённых.

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