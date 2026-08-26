YouTube запустил в Украине Premium Lite: что это и сколько стоит

Premium Lite – более дешевый вариант подписки на популярный видеосервис YouTube.

Видеосервис YouTube вводит подписку Premium Lite для пользователей из Украины, говорится на сайте платформы.

Premium Lite – это более дешевый вариант подписки, благодаря которому можно воспроизводить большинство видео в фоновом режиме и без рекламы, а также скачивать их.

Сейчас украинцы могут оформить YouTube Premium Lite на месяц совершенно бесплатно. В дальнейшем стоимость составит 99 грн/месяц.

Видео дня

"Благодаря Premium Lite вы не будете видеть рекламу в видео на такие темы, как игры, мода, красота, новости и т. д. Однако она по-прежнему может появляться в музыкальных роликах, видео Shorts, результатах поиска и на главной странице", – сообщили в компании.

Для сравнения: обычный индивидуальный тариф YouTube Premium в настоящее время стоит 179 грн в месяц. Таким образом, Premium Lite стоит на 80 грн дешевле.

YouTube – главные новости

21 августа стало известно, что YouTube повысил стоимость платной подпискиPremium в Украине. Новые тарифы для украинских пользователей выросли более чем на 80%. Больше всего тогда подорожал семейный пакет.

Ранее сообщалось, что YouTube официально сделал режим "картинка в картинке" бесплатным для всех пользователей. В последние годы эта функция была доступна только по подписке Premium, но теперь вернулась для всех.

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