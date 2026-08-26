По Европе ночью: из Брюсселя и Амстердама в Копенгаген запустят новый поезд

Поезд будет отправляться вечером, а пассажиры прибудут в Копенгаген или Мальмё на следующее утро – без необходимости ехать днём.

В апреле 2028 года планируется запустить новый прямой ночной железнодорожный маршрут, который соединит Брюссель и Амстердам с Копенгагеном и Мальмё, сообщает Euronews. О запуске договорились European Sleeper и немецкий железнодорожный оператор RDC. Новый ночной поезд обеспечит прямое сообщение между странами Бенилюкса, Данией и южной Швецией.

Новый маршрут Брюссель – Мальмё станет продолжением расширения сети European Sleeper в направлении Северной Европы. Благодаря ночному сообщению города Западной и Северной Европы станут более доступными для путешественников. В частности, до Копенгагена и Мальме можно будет добраться без пересадок. А вот до таких городов, как Лондон, Париж, Стокгольм и Осло, можно будет доехать всего с одной дополнительной пересадкой.

Выезжать вечером, прибывать утром

Согласно предварительным планам, поезда будут отправляться как из Брюсселя, так и из Мальмё примерно в 19:00 по местному времени. К конечной станции пассажиры будут прибывать примерно в 10:00 следующего утра. Таким образом, значительную часть путешествия можно будет провести во сне, не тратя целый день на дорогу.

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Пассажирам обещают несколько вариантов размещения. В новых поездах планируется использовать вагоны European Sleeper и RDC с комфортными сиденьями, кушетками и общими спальными купе.

Также рассматривается возможность запуска улучшенных спальных мест категории Deluxe. В них потенциально могут быть двуспальные кровати и отдельные ванные комнаты.

European Sleeper расширяет сеть ночных маршрутов

Новый скандинавский маршрут станет не единственным крупным расширением сети European Sleeper.

9 сентября 2026 года должен отправиться первый ночной поезд компании между Брюсселем и Миланом. Он соединит страны Бенилюкса со Швейцарией и северной Италией. Параллельно компания продолжает подготовку к запуску маршрута Брюссель – Барселона, который также планируется открыть в 2028 году.

Напомним, международный аэропорт Кишинева запустил пилотный проект бесплатного трансфера для пассажиров, прибывающих на поезде в Молдову. Это актуально для путешественников, которые едут на поезде из Украины и используют Кишинев в качестве транзитного пункта перед вылетом в другую страну. Идея сервиса – сократить время, которое пассажиры тратят в городском трафике, и обеспечить более удобную стыковку между железнодорожным и авиасообщением.

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