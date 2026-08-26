Аэродромы, НПЗ, ракетное подразделение: ВСУ поразили 16 объектов в РФ за сутки, – Зеленский

В Генштабе подтвердили поражение четвертого по мощности НПЗ в России.

В ночь на 26 августа 2026 года Силы обороны нанесли удары по 16 важным объектам на территории России, среди которых – аэродромы, ракетное подразделение и один из ключевых НПЗ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и президент Владимир Зеленский.

Так, по данным Генштаба, подразделения Сил обороны нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области (РФ).

"Подтверждается поражение цели с последующим пожаром на территории завода. Степень нанесенного ущерба уточняется", – говорится в сообщении.

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В ССО отмечают, что это одно из ключевых предприятий нефтяной инфраструктуры РФ, четвертый по мощности НПЗ с объемом переработки до 17 млн тонн нефти в год и глубиной переработки до 78%. Указанный НПЗ обеспечивает до 11% производства бензина в РФ.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы, мазут и сжиженные газы, а также обеспечивает потребности Центрального военного округа ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что за сутки украинские военные "санкционировали 16 объектов в России". В частности, были нанесены удары по нефтяным объектам – "российскому нефтяному кошельку, финансирующему войну".

"Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике", – отмечает Зеленский.

По его словам, война должна возвращаться туда, откуда пришла. "Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно росла. Мы справедливо снижаем российский потенциал агрессии", – подчеркнул глава государства.

Пострадал также склад Wildberries

Как сообщал УНИАН, губернатор Тамбовской области заявил, что пожар полностью уничтожил склад Wildberries в Котовске.

Он сказал, что якобы 13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, ещё три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов", но три беспилотника успели нанести удар по зданию склада. Также мэр Котовска попросил жителей в ближайшие два дня не выходить из домов из-за опасности отравления угарным газом.

Склад Wildberries в Котовске – один из ключевых логистических объектов WB в Центральной России. Он начал работу в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров.

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