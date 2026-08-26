Южная Корея подняла в воздух истребители из-за российских самолетов

Военные развернули истребители ВВС для подготовки к любым возможным непредвиденным ситуациям.

Несколько российских военных самолетов ненадолго вошли в зону идентификации воздушной обороны Южной Кореи, что побудило корейских военных направить истребители в ответ. Об этом сообщил Объединенный штаб вооруженных сил страны (JCS), пишет Yonhap News.

В штабе отметили, что российские военные самолеты во вторник, 25 августа, вошли в зону противовоздушной обороны страны вблизи восточных островов, а затем покинули зону противовоздушной обороны.

"Южнокорейские военные обнаружили российские военные самолеты до того, как они вошли в зону противовоздушной обороны, и развернули истребители ВВС для подготовки к любым возможным непредвиденным ситуациям", – говорится в заявлении JCS.

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Там также сообщили, что самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи, и пояснили, что зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, но выделена для того, чтобы иностранные самолеты могли идентифицировать себя и предотвратить случайные столкновения.

В агентстве напомнили, что в конце июня произошел аналогичный инцидент. Тогда почти 10 китайских и российских военных самолетов ненадолго вошли в зону и покинули Кадизский провинциальный аэропорт над восточными и южными водами страны.

Южная Корея – последние новости

Как сообщал УНИАН, США отменили совместные учения с войсками Южной Кореи по высадке десанта, которые были запланированы на следующий месяц. Официальной причиной назвали ограничение ресурсов из-за войны в Иране.

Это решение усилило сомнения относительно того, способны ли США выполнять свои обязательства на Корейском полуострове.

Стоит отметить, что эти учения являются одними из крупнейших, которые регулярно проводят США и Южная Корея на протяжении последних десятилетий. В них традиционно принимают участие более 10 тысяч морпехов, которые проводят операцию по штурму песчаного пляжа на юго-восточном побережье Южной Кореи.

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