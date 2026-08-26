Стало известно, кто сыграет нового Робокопа

Съемки нового сериала от Amazon Prime Video должны начаться в начале 2027 года.

Английский актер Дэн Стивенс ("Красавица и чудовище", "Неидеальный мужчина", "Эбигейл", "Ритуал", "Годзилла и Конг: Новая империя", "Идеальное оружие", сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион") получил главную роль в новой сериальной адаптации научно-фантастического фильма "Робокоп" (Robocop).

Как пишет Variety, Стивенс сыграет погибшего военного-героя, чье сознание перенесут в тело мощного робота, которого гигантский технологический конгломерат убедил местные власти поставить на службу в полицию города.

Шоураннером и сценаристом нового проекта стал Питер Око, который в свое время работал над сериалами "Офис", "Оставленные", "Элементарно", "Черные паруса", "Мертвые, как я" и другими.

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Впервые о подготовке нового сериала о Робокопе от Amazon Prime стало известно в 2022 году, однако какие-либо конкретные подробности появились только в июле 2026 года.

Тогда СМИ сообщали, что съемки сериала должны начаться в начале 2027 года в Ванкувере (Канада). Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, а часть из них, по слухам, должен снять Джеймс Ван (франшизы "Пила", "Астрал", "Заклятие", "Аквамен"), который также является одним из продюсеров проекта.

"Робокоп" – история франшизы

Оригинальный научно-фантастический экшн "Робокоп" режиссера Пола Верховена вышел в 1987 году с Питером Уэллером в главной роли. Он рассказывал о Детройте будущего, в котором сознание погибшего образцового полицейского Алекса Мерфи поместили в тело робота. Впрочем, впоследствии корпорация, разработавшая программу "Робокоп", поняла, что он остался скорее человеком, чем машиной, и это стало для них проблемой.

Фильм получил положительные отзывы критиков и имел успех в прокате, поэтому впоследствии за ним последовали два сиквела, в 1990 и 1993 годах, также с Уэллером в главной роли, а еще несколько сериалов, мультсериалов, видеоигр и комиксов.

В 2014 году франшизу решили перезапустить одноименным фильмом с Юэлем Киннаманом в главной роли. Впрочем, картина бразильского режиссера Жозе Падильи получила посредственные отзывы и собрала в прокате меньше, чем от нее ожидали продюсеры.

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