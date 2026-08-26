В Одесской области заметили птицу, одноименное название которой носит дрон-перехватчик (видео)

Кобчик – один из самых маленьких и изящных соколов, встречающихся в Украине.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области зафиксировали кобчика, охотящегося на ящериц.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, опубликовав соответствующее видео. По его словам, на кадрах запечатлен мелкий сокол – кобчик, который летом обитает колониями в национальном парке "Тузловские лиманы".

Сейчас, по словам ученого, птицы собираются с обширной территории и ночуют в национальном парке большими стаями. Они готовятся к миграции в Африку.

"На видео – самец, охотящийся на ящериц", – пояснил исследователь.

Что известно о кобчике

Красноногий кобчик (Falco vespertinus) – вид птиц семейства соколиных отряда соколообразных. В Украине – гнездовая, перелетная птица. Гнездится в лесостепях Евразии от Восточной Европы и Балкан на западе до бассейна реки Вилюй и т. д. В Украине гнездится на всей территории, кроме гор, мигрирует повсеместно.

Кобчик является трансекваториальным мигрантом, зимует преимущественно на юге Африки, а также в Южной Азии. В отличие от других соколов мигрирует стаями. Предмиграционные скопления кобчика могут насчитывать до 20 тыс. особей.

Интересно, что Силы обороны недавно получили одноименный модульный дрон-перехватчик – "Кибчик", предназначенный для уничтожения беспилотников, в частности, типа "Shahed". Дрон-перехватчик способен разгоняться до 420 км/ч при крейсерской скорости 250 км/ч. Тактический радиус применения составляет до 20 км, продолжительность полета – до 10 минут, а максимальная высота полета – 6800 метров. По данным разработчика, на заключительном участке полета головка самонаведения захватывает цель, после чего система автоматически инициирует подрыв с помощью лазерного датчика сближения. Это позволяет поражать воздушные цели без прямого столкновения.

Одновременная охота полусотни кобчиков в Одесской области

Ранее в Одесской области исследователь зафиксировал, как в небе одновременно охотятся около полусотни кобчиков. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что кобчик – один из самых маленьких и изящных соколов, встречающихся в Украине. По его словам, птицы охотятся на рассвете и вечером, иногда даже до наступления темноты.

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