У стратегической базы Швеции стоит русское имение: армия хочет его конфисковать

Шведские военные считают, что эта локация необходима для укрепления обороны против беспилотников.

Шведские Вооруженные силы обратились к правительству страны с просьбой конфисковать российскую недвижимость вблизи подземной военно-морской базы Муско на Стокгольмском архипелаге. Об этом сообщил военный портал "Милитарный" со ссылкой на издание SVT.

Отмечается, что эта недвижимость принадлежит российскому бизнесмену, связанному с Кремлем, а расположена она на одном из подходов к военно-морской базе Муско.

Военные считают, что это место "обладает уникальными условиями для укрепления обороны военно-морской базы Муско, в частности против беспилотников".

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В сообщении также отмечается, что этот объект недвижимости был единственным, который не находился в их распоряжении для обеспечения эффективной обороны базы, в частности от дронов.

Газета Expressen сообщила, что недвижимость принадлежит российскому бизнесмену Станиславу Алещенко, имеющему связи с президентом России Владимиром Путиным, хотя формально она зарегистрирована на его жену.

Шведские СМИ сообщали, что россиянин строил там огромный загородный дом, а правительство искало способы остановить это строительство.

В сообщении отмечается, что в июле стало известно, что Служба государственной безопасности Швеции сорвала операцию России, участники которой пытались влиять на принятие важных решений в стране и дискредитировать Швецию вместе с Евросоюзом.

Шведские сотрудники разоблачили двух офицеров Службы внешней разведки РФ (СВР), которые склонили к сотрудничеству сотрудника иностранного посольства в Стокгольме, чтобы добывать закрытую информацию о международных связях государства и раздувать спорные темы. Но поскольку все трое обладали дипломатическим иммунитетом, они смогли покинуть территорию Швеции.

При этом отмечается, что каждый третий российский дипломат в стране связан со спецслужбами.

Что известно о базе Муско

Это один из важнейших военно-морских объектов Швеции, расположенный на острове Муско в Стокгольмском архипелаге, примерно к югу от Стокгольма.

Значительная часть объекта расположена внутри гранитной скалы. Внутри скалы сооружены доки, ремонтные помещения, склады, командные и другие военные объекты. База была спроектирована таким образом, чтобы шведский флот мог продолжать действовать даже в случае войны и ударов по наземной инфраструктуре. После окончания Холодной войны значение Муско уменьшилось, а в 2000-х годах Швеция даже планировала сократить военное присутствие на базе. Однако с ухудшением ситуации с безопасностью в Балтийском регионе её значение вновь резко возросло.

В 2019 году шведские ВМС объявили о возвращении на Муско, а штаб ВМС фактически разместили на базе. На сегодняшний день Муско является одним из ключевых центров управления шведскими военно-морскими силами.

Помощь Швеции в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, в 2025 году Швеция заняла третье место в мире по объему военной помощи Украине, как по общему объему взносов, так и по доле в национальном ВВП. Среди европейских стран-доноров Германия оставалась крупнейшим поставщиком военной помощи, предоставив в течение 2025 года примерно 10,6 миллиарда долларов (9 миллиардов евро) помощи. Великобритания следовала за ней с более чем 6,4 миллиарда долларов (5,4 миллиарда евро), а Швеция заняла третье место с примерно 4,4 миллиарда долларов (3,7 миллиарда евро) военной поддержки.

В мае 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую боевую авиацию усилят шведские истребители Gripen JAS 39.

По данным СМИ, страна передаст ВСУ в дар несколько самолетов. Одновременно должны начаться переговоры о будущей продаже Украине дополнительных истребителей.

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