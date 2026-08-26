Зеленский наградил Маска орденом Свободы

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский наградил американского миллиардера и владельца SpaceX Илона Маска орденом "Свободы".

"Наградить орденом Свободы Илона Маска – предпринимателя, инженера, руководителя компаний SpaceX и Tesla, Соединенные Штаты Америки", – говорится в указе № 835/2026, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В указе отмечается, что Маск награжден орденом "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

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Указ датирован 26 августа 2026 года.

Илон Маск и Украина – главные новости

Как сообщал УНИАН, в апреле 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к ядерной войне.

Так он прокомментировал опубликованное в социальной сети Х видео, на котором государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен говорит, что Украина станет членом Альянса.

Он отметил, что именно так буквально начинается фильм о ядерном апокалипсисе.

В конце января 2026 года, на фоне все более активного использования терминалов Starlink в российских ударных дронах, компания SpaceX начала реализовывать комплекс мер по отключению россиян от этой спутниковой связи.

Позже тогда еще министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине будет создан "белый список" терминалов Starlink. Только терминалы из этого списка смогут работать на территории нашей страны.

На днях появилась информация, что Украина добивается разрешения на использование дронов, оснащенных Starlink, против российских баллистических ракетных установок на расстоянии до 200 км вглубь России.

Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, писало, что для этого потребуется одобрение Илона Маска.

Беспилотники, оснащенные Starlink, используют спутниковую сеть SpaceX для поддержания более надежной связи с операторами на больших расстояниях, чем обычные радиоканалы, и при этом менее уязвимы к обычным помехам.

Такие беспилотники уже доказали свою эффективность на поле боя в Украине. Если их удастся развернуть за пределами украинской границы, они могут оказаться очень полезными в охоте на российские ракетные установки, считают аналитики.

Зеленский рассказал журналистам, что в первой половине этого года Минобороны предложило Зеленскому найти возможность договориться с президентом США Дональдом Трампом о возможности использования систем спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь РФ. Тогда же Минобороны заявило, что договоренность по этому вопросу с главой SpaceX Илоном Маском уже достигнута. Однако, когда Зеленский провел переговоры с Трампом, выяснилось, что Маск не давал соответствующего разрешения для Украины.

Президент отметил, что сейчас Украина продолжает диалог с Трампом по этому вопросу, однако на данный момент сложно прогнозировать, получит ли Киев соответствующее разрешение от Вашингтона.

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