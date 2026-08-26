Свежепригнанные авто, которые разметают покупатели: ТОП-10 возглавил популярный кроссовер

Наибольшую долю в этом сегменте занимали бензиновые автомобили.

В июле украинцы приобрели 6,8 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Напомним, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составили около 30% от общего количества.

Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили – на них пришлось 44%. Электрокары заняли 32% рынка, гибриды – 19%, дизельные автомобили – 4%, а машины с ГБО – всего 1%.

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Рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальный интерес украинцев к кроссоверам. Лидером стал знаменитый Tesla Model Y: вместе с седаном Model 3 автомобили Tesla заняли первые две позиции рейтинга.

В целом десятка лидеров выглядит так:

Tesla Model Y – 477 шт. Tesla Model 3 – 358 шт. Nissan Rogue – 325 шт. Mazda CX-5 – 266 шт. Volkswagen Tiguan – 261 шт. Ford Escape – 178 шт. Audi Q5 – 170 шт. Kia Niro – 154 шт. Hyundai Ioniq 5 – 138 шт. Chevrolet Bolt – 129 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В июле украинский автопарк пополнился 1026 легковыми автомобилями китайского производства. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объемы такого импорта сократились вдвое. Большинство автомобилей, ввезенных из Китая, пришлось на электромобили.

В то же время спрос на подержанные автомобили из США продолжил расти. За прошлый месяц украинцы приобрели более 5,2 тыс. таких машин – на 8% больше, чем годом ранее. Около половины импортированных из США автомобилей имели бензиновые двигатели.

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