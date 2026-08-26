Россияне ударили в Чернигове по жилому дому: погибли женщина и ребенок

Вчера в городе в результате вражеских ударов также пострадали дети.

Сегодня утром россияне нанесли удар по Чернигову, в результате российской атаки погибли женщина и ее 4-летний ребенок. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате удара по жилому дому возник пожар.

"Пострадала 14-летняя девочка. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины и маленькой девочки", – говорится в сообщении.

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Также загорелся расположенный рядом магазин – все пожары ликвидированы.

В ГСЧС также сообщили, что вчера, 25 августа, вечером в результате атаки в городе возникли пожары в трех хозяйственных постройках. Предварительно известно о двух пострадавших детях.

Удары по Чернигову – новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 августа, армия РФ массированно атаковала Чернигов беспилотниками, повредив энергообъект. Без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич.

По данным начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского, враг направил на город более десяти БПЛА.

Он рассказал, что в результате атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения. Трое человек получили травмы.

24 августа беспилотник атаковал многоэтажное здание в центре Чернигова. Здание загорелось. В результате удара были ранены 14 человек, среди них – двое детей 12 и 17 лет.

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