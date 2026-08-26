США приостановили рассмотрение иммиграционных виз: чего ждать заявителям

Американские власти ужесточили проверку заявителей, отменили часть уже назначенных собеседований и не назвали сроки возобновления рассмотрения документов.

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы. Вашингтон объясняет это решение необходимостью усилить проверки заявителей и убедиться, что после переезда в страну они не будут зависеть от государственной помощи. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Государственного департамента США, новые правила начали внедрять в американских посольствах и консульствах еще в начале августа. Консульские сотрудники проходят дополнительное обучение, а подготовка к изменениям продолжалась с начала года.

Из-за этого некоторым заявителям уже отменили назначенные собеседования. Новые даты им должны сообщить отдельно, однако когда именно это произойдет, пока неизвестно.

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В последнее время администрация Трампа постепенно ужесточает миграционную политику. При проверке заявителей американские власти, в частности, стали учитывать их активность в социальных сетях, а также ввели дополнительные сборы за оформление документов.

Ранее администрация пыталась ограничить подачу заявлений на иммиграционные визы для граждан 75 стран, ссылаясь на правило "государственного иждивенца". Однако федеральный суд отменил это решение.

Нынешняя приостановка уже вызвала беспокойство среди юристов, специализирующихся на миграционном праве. Они предупреждают, что это решение может серьезно повлиять на людей, которые уже прошли значительную часть сложной процедуры оформления документов.

Некоторые заявители потратили тысячи долларов, изменили личные планы и подготовились к переезду и собеседованиям. Теперь они вынуждены ждать новых дат, не имея четкого представления о том, когда процесс возобновится.

США могут отменить ещё 200 тысяч виз

Параллельно администрация Трампа рассматривает еще более жесткие меры в отношении иностранцев, уже находящихся в США.

25 августа Associated Press сообщило, что американские власти готовятся аннулировать туристические и деловые визы примерно 200 тысячам иностранцев, которые после приезда в США подали заявления о предоставлении убежища или ожидают его предоставления.

Если это решение будет принято, оно может стать крупнейшей единовременной отменой виз в истории США. Ожидается, что такое решение, вероятно, будет обжаловано в судах.

За последние 18 месяцев Государственный департамент США уже аннулировал около 175 тысяч виз. Речь идет о людях, которых осудили или обвинили в преступлениях – от вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения до изнасилования и ограбления.

Также визы были аннулированы некоторым людям из-за их публичных высказываний с критикой политики США, в частности в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

Миграционная политика США – последние новости

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа планирует пересмотреть дела всех беженцев, принятых в США в период президентства Джо Байдена.

В то же время известно, что администрация Байдена приняла 185 640 беженцев с октября 2021 года по сентябрь 2024 года. В прошлом году количество принятых беженцев превысило 100 000. Большинство из них прибыло из Демократической Республики Конго, Афганистана, Венесуэлы и Сирии.

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