'Уже нет 10 минут': Флэш объяснил реальную угрозу от ударов РФ по торговым центрам

Реактивный "Шахед" может поразить цель через 5 минут после объявления тревоги, подчеркнул Флэш.

У украинцев есть всего несколько минут, чтобы укрыться, если они услышали сигнал воздушной тревоги в торговом центре или на крупных складах. Об этом рассказал Сергей Бескрестнов (Флэш), советник президента Украины по технологическим вопросам, в эфире Radio NV.

"Мы видим, что война постоянно меняется. И сейчас она меняется не только на фронтах, но и в тылу. И мы видим, что у россиян нет никаких красных линий, морали или чего-то еще. Если вы находитесь где-то в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая, чтобы покинуть торговый центр", – сказал Флэш.

Он добавил, что время между объявлением тревоги может варьироваться в зависимости от удаленности населенного пункта от линии фронта. По его словам, РФ и в дальнейшем будет наносить удары по крупным украинским торговым сетям.

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"Я говорю людям, что уже не так, как раньше, когда звучит сирена, у вас есть 10 минут, потому что "Шахед" не очень торопится. Сейчас всё меняется. Сейчас есть баллистика, это буквально минута-другая. Если это реактивный "Шахед", вы услышали сигналы воздушной тревоги, и где-то буквально через 5–7–10 минут "Шахед" уже может атаковать торговый центр. Поэтому нужно думать о себе", – подчеркнул Флэш.

Он также подчеркнул, что угроза со стороны реактивных "Шахедов" в настоящее время существует не только для прифронтовых регионов.

"Это Киев, это прифронтовые территории. Мы видели, что реактивные "Герань-3" летали на расстояние 300–350 км. Сейчас россияне почти не запускают реактивные "Герань-3", а используют "Герань-4". Они уже могут летать на 400–600 километров. То есть это уже не только Киев, это уже и более удаленные районы в глубине нашей страны", – пояснил Флэш.

Российские атаки по торговым центрам

Напомним, 22 августа российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками по одному из крупнейших торговых центров в Кривом Роге. В результате вражеского удара более ста человек пострадали, 16 погибли. Еще 9 числились пропавшими без вести.

Уже 24 августа оккупанты атаковали сразу два гипермаркета "Эпицентра" в Одесской области. В результате ударов по складским помещениям в тот день пострадали пять человек.

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