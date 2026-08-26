На должность посла Украины в США уже есть несколько кандидатов: СМИ назвали фамилии

Среди кандидатов есть военные, дипломаты и политики.

На должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки рассматривается несколько кандидатур, среди них есть как военные, так и дипломаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В частности, одним из кандидатов является заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. Один из собеседников отметил, что аргументом в пользу назначения Палисы является то, что президент США Дональд Трамп называл его своим "любимым солдатом" в Украине.

В то же время источники сообщили, что на эту должность рассматривается и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кроме того, кандидаты есть и среди других военных, дипломатов и политиков.

"В любом случае, если в Вашингтон все же поедет кто-то из действующих чиновников, например, с Банковой, это заставит несколько перестроить всю структуру дипломатического трека, и этот фактор также принимают во внимание", – отметил осведомленный собеседник издания.

Посол Украины в США – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США своим указом от 3 июля.

Стефанишина заявила, что подала в отставку по собственному желанию, и подчеркнула, что основные пункты плана, с которым она приехала в США, были выполнены.

Она занимала эту должность с 27 августа 2025 года.

5 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручили ей подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

6 июля Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения – залог в размере шести миллионов гривен.

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