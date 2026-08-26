'ПриватБанк' обнародовал курс валют: сколько стоит доллар 26 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 26 августа, не изменился и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 52,45 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 51,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек – до 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил 26 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 52,09 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 3 копейки и составляет 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 52,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,76 гривни за евро.

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