В 1984 году NASA отправило в космос 3300 пчел: что они сделали без гравитации

NASA отправило в космос колонию пчел, чтобы проверить, смогут ли они строить соты без гравитации.

Космические шаттлы обычно перевозят спутники, телескопы или другие научные приборы. В апреле 1984 года один из шаттлов вез груз куда меньшего размера, но куда более жужжащий: колонию медоносных пчел.

Согласно официальному отчету NASA о миссии STS-41-C, космический челнок Challenger стартовал с Космического центра Кеннеди 6 апреля 1984 года со студенческим экспериментом, призванным выяснить, смогут ли пчелы по-прежнему строить соты, если их ничто не будет притягивать к земле. Он приземлился 13 апреля 1984 года, и результаты оказались примечательными, пишет The Economic Times.

Пчелиная колония не была главным грузом шаттла. В отчете NASA о миссии говорится, что главными целями миссии было развертывание крупной научной платформы под названием Long Duration Exposure Facility, а также захват и ремонт неисправного спутника Solar Maximum.

Видео дня

Пчелиная колония же, напротив, значилась просто как студенческий эксперимент, путешествующий в собственном отсеке, вдали от более заметной работы шаттла. Этим отсеком служил специально построенный контейнер под названием Bee Enclosure Module ("модуль пчелиного отсека"), изготовленный подразделением космической и стратегической авионики компании Honeywell специально для этого полета.

По данным Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института, который сейчас хранит это оборудование в своей коллекции, обитель имела размеры примерно 46 на 12 на 48 сантиметров и была построена так, чтобы позволить исследователям наблюдать за поведением колонии на протяжении всего полёта.

Позже Honeywell передала этот отсек музею, а та же конструкция была повторно использована в следующем году для студенческого эксперимента по изучению домашних мух на борту миссии шаттла STS-51-D в 1985 году.

Почему ученых интересовали пчёлы и гравитация

На Земле пчелы полагаются на гравитацию как на систему отсчёта при строительстве сот, и рабочие пчёлы обычно ориентируют шестигранные ячейки вниз. Учёным было любопытно узнать, что произойдёт, если эту систему отсчёта убрать, и смогут ли пчёлы по-прежнему строить соты без гравитации.

Здесь важен "виляющий танец", поскольку пчёлы используют гравитацию как направляющий ориентир даже для общения, а не только для строительства. Когда пчела-фуражир исполняет виляющий танец на вертикальной поверхности сот, чтобы сообщить местоположение пищи, средняя ориентация её виляния относительно гравитации кодирует угол между источником пищи и положением солнца.

Уберите гравитацию – и вся эта система навигации и коммуникации теряет свою опору. Интересно, что исследования ориентации сот показали: как в условиях невесомости, так и в естественных условиях медоносные пчёлы способны строить ячейки сот в вертикальной, горизонтальной и промежуточной ориентациях, что говорит о том, что гравитация не играет главной роли в ориентации самих ячеек, – из-за чего результаты эксперимента 1984 года оказываются менее удивительными в ретроспективе, хотя от этого не менее значимыми на тот момент.

Непростой первый день пчёл

По второстепенным данным о миссии, число пчёл на борту составляло около 3300, хотя сам отчёт NASA не указывает точное начальное количество. Отчёт же подробно описывает поведение пчёл после выхода на орбиту.

Пчёлы в невесомости теряют гравитационные ориентиры, на которые обычно полагаются, чтобы летать и ходить по прямой линии, так что некоторая первоначальная дезориентация была вполне разумной реакцией по мере их адаптации.

В отчёте отмечается, что вскоре пчёлы смогли ходить, летать и даже парить по своему отсеку без особых трудностей по мере продолжения миссии.

Строительство сот всё же продолжилось

Несмотря на трудное начало, колония смогла продолжать работу на протяжении всего полёта. К концу миссии пчёлы построили около 200 квадратных сантиметров сот, и первоначальный анализ показал, что построенные соты были нормальными, сопоставимыми с теми, что обычно строятся на Земле, согласно отчёту о миссии.

Пчелиная матка отложила 35 яиц во время миссии, что доказало: основные процессы внутри колонии продолжали работать и в условиях невесомости.

NASA незадолго до старта переименовало полёт с STS-13 на STS-41-C – эта смена названия отражается в том, как миссия цитируется в научной литературе.

Тот же полёт стал предметом рецензируемой статьи, опубликованной годом позже в журнале Apidologie под названием "Выживание, поведение и строительство сот медоносными пчёлами, Apis mellifera, в невесомости на борту миссии шаттла NASA STS-13".

Возглавленное энтомологом Дж. Д. Ванденбергом, исследование сообщало, что пчёлы адаптировали своё поведение к невесомости и по-прежнему были способны строить соты с узнаваемыми шестигранными ячейками.

Относительно низкая гибель

Космические путешествия могут быть трудны для живых существ, так что определённая гибель пчёл ожидалась. Отчёты о миссии указывали, что смертность пчёл во время полёта была ниже ожидаемой, хотя точное число погибших не указывается.

Видео с миссии также показало, что пчёлы летали быстрее в невесомости, чем обычно на земле, – как только адаптировались к окружающей обстановке.

Почему этот многолетний эксперимент до сих пор важен

Этот эксперимент остаётся актуальным и сегодня. По мере того как космические агентства планируют более длительные миссии на Луну и Марс, вопросы выращивания пищи и поддержки опылителей в космосе становятся уже не просто любопытными, а по-настоящему практическими.

Обзор 2025 года в журнале Frontiers in Physiology под названием "Насекомые в открытом космосе: оценка воздействия микрогравитации на съедобные и модельные виды насекомых для пищевой системы космических полётов" назвал медоносных пчёл среди видов насекомых, заслуживающих дальнейшего изучения на предмет их потенциальной устойчивости и жизнеспособности во время длительных космических миссий.

Полёт 1984 года не дал ответа на все вопросы о пчёлах в космосе. Однако он выявил одну важную вещь: даже когда законы гравитации исчезают, некоторые модели поведения – например, инстинкт колонии строить и продолжать работать сообща – трудно поколебать.

Ранее УНИАН сообщал, что одна акула может светиться на глубине 500 метров.

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