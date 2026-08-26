Россияне забирают триллионы из банков: население и бизнес готовятся к худшему

С начала года россияне обналичили более 2 трлн рублей.

Российская банковская система теряет деньги клиентов. Банки закрывают отделения, россияне забирают сбережения наличными, а бизнес пытается вывести капитал за границу, сообщает Служба внешней разведки.

С начала года в России закрыли 1370 банковских отделений. Если темпы сохранятся, к концу года их количество может превысить 2000. В среднем банки закрывают по 196 точек в день – вдвое больше, чем в прошлом году. Больше всего отделений ликвидировал "Сбербанк": около 540, или почти 40% от общего количества. Банки объясняют сокращения цифровизацией и экономией на расходах, но для клиентов физических точек, где можно получить наличные или провести операцию без использования цифровых каналов, становится все меньше.

В то же время сами вкладчики забирают деньги из банков. По данным Центробанка РФ, с начала года в наличные перевели 2,4 трлн рублей. В июле отток достиг 643 млрд рублей – это максимум за последние месяцы. За первую половину августа из банков забрали ещё около 300 млрд рублей.

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"Для населения это уже не просто привычка держать часть денег наличными. Война, санкции и практика государственного вмешательства в экономику подрывают уверенность в том, что деньги на счете принадлежат клиенту и доступны в любой момент", – отметили в СЗР.

В России растут опасения, что банковские ресурсы могут быть использованы для финансирования войны или что государство в случае нового финансового кризиса найдет способ залезть в сбережения граждан. При этом крупный бизнес действует по схожей логике: компании стараются держать часть капитала за пределами страны, опасаясь конфискаций, новых ограничений и потерь из-за войны.

Экономика России – последние новости

Банк России продолжает продавать золото из своих резервов, сократив его запасы до самого низкого уровня с 2020 года. С начала года золотые резервы РФ сократились на 1,6 млн тройских унций – до 73,2 млн унций по состоянию на 1 августа. Это самый низкий показатель с января 2020 года.

После конфискации активов и повышения налогов Кремль может прибегнуть к новому источнику финансирования войны – частным пенсионным накоплениям россиян.

По итогам первых семи месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета России вырос до 6,46 трлн рублей. На этом фоне российские власти готовят новые налоговые изменения. После повышения налога на прибыль до 25% в 2025 году в России могут вновь увеличить налоговую нагрузку.

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