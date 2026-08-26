'Может что-то случиться': экс-чиновник Кремля заговорил о 'полувоенных' атаках на Британию

Москва может прибегнуть к кибератакам, диверсиям или ударам по британским оборонным предприятиям из-за поддержки Украины.

Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров заявил, что Великобритания может столкнуться с новым этапом российской гибридной агрессии из-за военной поддержки Украины. По его словам, в России растет политическое и общественное давление на Владимира Путина с требованием "наказать" Лондон. Об этом Федоров заявил в эфире программы Newsnight на британском телеканале BBC, передает Breitbart.

По словам бывшего российского чиновника, Москва якобы рассматривает различные варианты ответа на поддержку Украины – от кибератак до так называемых "полувоенных" операций.

Федоров особо выделил британские предприятия, производящие вооружение для Украины. Он заявил, что они могут стать целями атак, причем Москва якобы будет пытаться избежать прямой ответственности.

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"Это может быть так называемая "техническая" реакция, возможно, какая-то хакерская атака из неизвестного источника – конечно, не из официального, – могут быть различные политические шаги", – сказал он.

В то же время Федоров не исключил и более опасного сценария:

"Я не могу на 100 процентов исключить, что могут быть какие-то "полувоенные"… что-то может произойти с предприятиями, заводами, которые производят дроны для Украины… на них может быть совершено нападение, но не со стороны России, а из неизвестных источников".

По его словам, потенциальными целями могут стать британские заводы, производящие беспилотники и ракеты для Украины.

В Кремле недовольны действиями Лондона

Федоров утверждает, что в Кремле негативно отреагировали на решение Великобритании передать Украине чертежи ракеты для поражения укреплённых целей, чтобы украинская сторона могла организовать её производство.

В то же время в Лондоне подчеркивают, что само по себе это решение не означает нового уровня эскалации, поскольку Великобритания и Франция уже давно поставляют Украине соответствующие ракеты.

По словам Федорова, внутри России якобы усиливается давление на Путина из-за поддержки Украины со стороны Великобритании.

"Сегодня на президента Путина оказывается очень серьезное политическое и общественное давление, чтобы он принял "определенные меры" против Великобритании", – сказал он.

Федоров также заявил, что часть российского общества считает Великобританию главным врагом и требует от Кремля более жесткого ответа.

Россия может перейти к более заметным действиям

Бывший российский чиновник заявил, что приближается "новый этап эскалации украинского конфликта", а возможные действия России станут более заметными.

В то же время он подчеркнул, что потенциальные атаки могут осуществляться не непосредственно российскими структурами, а через третьих лиц. Такой подход, по его словам, позволил бы Москве сохранять возможность отрицать свою причастность. Федоров отдельно обратил внимание на риски такого сценария, поскольку Великобритания является членом НАТО и ядерной державой.

Великобритания и Украина – последние новости

Как сообщал УНИАН, Великобритания одобрила передачу Украине секретных данных о британских компонентах дальнобойных ракет SCALP, чтобы помочь наладить их сборку на территории Украины.

Forbes пишет, что Лондон заявил о готовности помочь Украине создать местные сборочные линии для производства этих ракет, бросив вызов российскому лидеру Владимиру Путину.

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