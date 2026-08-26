SpaceX построит грандиозный космодром стоимостью $100 миллиардов (видео)

Комплекс Starbase Louisiana будет расположен в районе Пикан-Айленд.

Компания SpaceX обнародовала планы по созданию своего крупнейшего комплекса для запуска ракет в южной части Луизианы. Стоимость проекта оценивается в 100 миллиардов долларов, сообщает компания миллиардера Илона Маска в сети X.

Starbase Louisiana площадью 125 000 акров (50 585 гектаров) будет располагаться в районе Пикан-Айленд. SpaceX планирует превратить прибрежные водно-болотные угодья в важную базу для запусков ракеты Starship.

Участок заболоченной местности занимает площадь, более чем в восемь раз превышающую площадь Манхэттена. В анимационном видео SpaceX показана территория с несколькими стартовыми площадками, окружёнными зелёными насаждениями.

Предполагается, что в перспективе Starbase будет обеспечивать тысячи запусков Starship в год. Реализация этих планов будет зависеть от преодоления серьезных инженерных проблем.

По данным SpaceX, строительство начнётся в следующем году, а первый запуск Starship с новой площадки запланирован на 2029 год. Космодром будет иметь собственное производство ракетного топлива, генерирующие мощности, глубоководную инфраструктуру для морских перевозок, объекты для подготовки космических аппаратов к запуску и, вероятно, собственный аэропорт.

Как отмечает Reuters, в последние годы SpaceX существенно расширила своё присутствие на юге США. Компания построила центры обработки данных с искусственным интеллектом Colossus в Теннесси и Миссисипи, а также объекты Starlink в Остине, штат Техас. Кроме того, SpaceX планирует построить завод по производству микросхем в центральной части Техаса. По оценкам компании, новый объект в Луизиане создаст в регионе более 3000 рабочих мест.

Илон Маск считает космическую систему Starship ключевым элементом планов компании по расширению спутниковой группировки Starlink. В конечном итоге планируется вывод на орбиту до 1 миллиона спутников для обработки данных с помощью искусственного интеллекта.

Starbase в Техасе остается единственным действующим стартовым комплексом Starship. В то же время SpaceX строит стартовые площадки для Starship во Флориде рядом со своими основными площадками для запуска Falcon 9. Кроме того, у компании есть объекты для запуска Falcon 9 на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

SpaceX – последние новости

В ходе первичного публичного размещения акций SpaceX привлекла около 75 млрд долларов. Это стало крупнейшим IPO в истории фондового рынка. После выхода компании на биржу состояние Илона Маска впервые превысило отметку в 1 трлн долл.

Среди тех, кто получил выгоду, оказался сварщик, который более десяти лет назад пришел работать в компанию, практически ничего о ней не зная. Благодаря росту стоимости акций он стал миллионером.

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