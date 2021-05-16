После полуночи были обстреляны ряд населенных пунктов в разных частях страны.

В Израиле заявили о мощных обстрелах из Сектора Газа после двухчасового режима прекращения огня, которое действовало вечером в субботу.

Об этом сообщает издание newsru.co.il.

В частности, после 0:22 из Газы вновь были обстреляны Ашкелон, Ашдод и населенные пункты около границы Газы.

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"00:21 вновь сирены "Цева адом" в центре Израиля. В центре было слышно не менее десяти взрывов. Одновременно из Газы были обстреляны Ашдод, Явне и другие населенные пункты. Зафиксировано падение ракеты около Ган Явне, пострадавших нет. В других районах упали осколки ракет и противоракет, причинен ущерб", - говорится в сводке.

В 00:09 сирены сработали в Тель-Авиве и его окрестностях. Десятки взрывов были слышны в центральных районах страны, также под обстрелами юг Израиля.

В субботу вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сделал специальное заявление. "Мы продолжаем операцию, и она продолжится столько сколько необходимо для того, чтобы ХАМАС в следующий раз хорошо подумал прежде чем решиться на ракетные обстрелы израильской территории", - заявил премьер-министр.

В то же время вечером 15 мая израильская армия нанесла удар по филиалу Центробанка в районе Рималь (Газа). Там размещались фонды группировки ХАМАС. "Удар по зданию был нанесен высокоточным боеприпасом, так как здание буквально было зажато между двух гражданских построек. ЦАХАЛ заранее уведомил мирных жителей о подготовке к удару, чтобы минимизировать ущерб для них", - пишут СМИ, публикуя видео удара.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава Политбюро ХАМАСа Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

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Автор: Юрий Годован