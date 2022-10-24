В статье не указано, о какой именно информации идет речь

Израиль предоставил Украине некоторые разведывательные данные. Данная информация полезна для уничтожения иранских беспилотников.

Об этом пишет издание New York Times.

В статье не указано, о какой именно информации идет речь. При этом отмечается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой помочь с системами противовоздушной обороны.

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В свою очередь министр обороны Израиля Бенни Ганцем отказал украинскому дипломату, потому что Иерусалим сотрудничает с Москвой в проведении рейдов в Сирии. В то же время указано, что Израиль предоставит Украине системы раннего предупреждения, что поможет бороться с иранским беспилотникам.

Иранские дроны в войне против Украины - что известно

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6". По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

В свою очередь в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили, что не продавали РФ беспилотники.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136", которые российские войска запускали по территории Украины.

17 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что российская армия имела 300 иранских дронов-камикадзе, в общем контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тысяч таких беспилотников.

20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании за поставку дронов в Российскую Федерацию.

В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжат принимать меры с целью препятствования Ирану экспортировать в Россию боевые беспилотники. Также он добавил, что распространение Ираном БПЛА является угрозой, выходящей далеко за пределы Украины.

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