Российские власти хотят спровоцировать хаос в Украине и во всем демократическом мире, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал "Группу семи" помочь Украине с "воздушным щитом" и сказал, что, по данным нашей разведки, РФ заказала в Иране 2 тысячи 400 дронов "Шахид".

Об этом он сказал в своем выступлении на видеоконференции лидеров "Группы семи" и Украины.

"Россия хочет спровоцировать хаос в Украине и во всем демократическом мире и потому использует все - от ракетных ударов до захвата атомной станции, угроз радиационной катастрофой, от диверсий против инфраструктуры в Европе до сознательной попытки уничтожить энергообъекты Украины", - отметил глава государства.

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Он поблагодарил участников встречи за оказанную помощь.

"Но руководитель России, который сейчас находится на завершающем этапе своего правления, все еще имеет возможность повышать эскалацию. И эта его возможность является угрозой для всех нас", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас, реагируя на русский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии территории Украины, можно применить формулу мира так, чтобы у государства-террориста не осталось ни одного шанса".

"Первый пункт - оборонительная поддержка. Воздушный щит для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей формулы мира. Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанут работать", - подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто помог Украине уже сейчас обеспечить свою систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. "Но! Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2 тысячи 400 - по данным нашей разведки", - добавил он.

РФ использует против Украины иранские беспилотники - важные новости

В середине августа стало известно, что РФ купила у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Уже 13 сентября сообщалось, что в Харьковской области защитники Украины сбили иранский дрон Shahed.

23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6. 5 октября стало известно, что этот беспилотный летательный аппарат уже начали использовать наши защитники.

Иран утверждает, что не продавал дроны РФ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину, в частности, иранскими дронами-камикадзе. 10 числа враги направили дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру Днепропетровской области, а 11-го - в Винницкой области атаковали ими теплоэлектростанцию.

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