В последнее время Иран и поддерживаемые им боевики полностью контролируют аэропорт.

Израиль ударил по аэропорту в Димасе, который использовался для сборки иранских дронов.

Об этом пишет сирийское издание SOHR со ссылкой на источники.

Сообщается, что поток боеприпасов и запчастей к иранским БПЛА начал поступать в Димас в январе 2022 года.

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В последнее время Иран и поддерживаемые им боевики полностью контролируют аэропорт, отмечает издание.

Кроме того, члены террористической "Хезболлы" проводили буровые работы в районе этого аэропорта и вокруг него для хранения иранского стратегического оружия.

22 октября сообщение об ударе по аэропорту появились и в российских пропагандистских СМИ. В Кремле заявляли, что Израиль нанес авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M сирийских сил и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса.

Иранские дроны в войне против Украины

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6". По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

В свою очередь в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили, что не продавали РФ беспилотники.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136", которые российские войска запускали по территории Украины.

17 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе российская армия имела 300 иранских дронов-камикадзе, в общем контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких беспилотников.

20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании за поставку дронов в Российскую Федерацию.

В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжат принимать меры с целью препятствования Ирану экспортировать в Россию боевые беспилотники. Также он добавил, что распространение Ираном БПЛА является угрозой, выходящей далеко за пределы Украины.

21 октября Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении поставок в Россию иранских дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистических ракет малой дальности "Fateh-110" и Zolfaghar.

По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранских властей и оборонно-промышленного комплекса умышленно помогают РФ в войне против Украины.

Отмечается, что целью расследования является поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности.

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