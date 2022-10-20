В частности, под санкции попала компания Shahed Aviation Industries, ответственная за развитие и разработку иранских дронов-камикадзе.

В Европейском Союзе официально обнародовали имена иранских граждан и компании, которые попали под санкции за поставку дронов в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В частности, в список ограничительных мер добавили трех иранских физических и одно юридическое лицо в связи с подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Соответствующее решение принято учитывая роль Ирана в развитии и доставке беспилотных летательных аппаратов, которые применяются Россией в войне против Украины.

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"Сегодняшнее решение - это сигнал готовности Евросоюза реагировать быстро и решительно на действия Ирана в поддержке российской агрессии против Украины. ЕС осуждает доставку иранских дронов в Россию и их смертельное развертывание в агрессивной войне против Украины. ЕС продолжит реагировать на все действия по поддержке российской агрессии", - говорится в заявлении.

Санкции предусматривают заморозку активов. Также гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять финансовые средства физическим и юридическим лицам Ирана, попавшим под санкции. Физическим лицам еще запрещается совершать путешествия в страны-члены ЕС.

При этом, Совет ЕС заявляет о намерении ввести ограничительные меры против еще двух лиц и двух компаний на тех же основаниях.

Как сказано в Официальном журнале ЕС, санкции введены против трех граждан Ирана - начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, начальника отдела снабжения, исследований и промышленных вопросов в министерстве обороны и вооруженных сил Ирана Сайеда Ходжатоллы Курейши и бригадного генерала, командующего в Корпусе стражей Исламской революции Саида Агаджани, причастного к программе развития иранских беспилотников.

Также под санкции попала компания Shahed Aviation Industries, ответственная за развитие и разработку иранских дронов-камикадзе.

Иранские дроны-камикадзе: что известно

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию дронов. По разным оценкам количество может достигать до нескольких тысяч единиц техники.

Россия отрицает, что ее армия применяет иранские БПЛА для нападения на Украину. МИД Ирана отвергло обвинения и стоит на позиции, что "они ничего никому не продавали". В то же время российский чиновник эпически проболтался, что рашисты покупают дроны у Ирана.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны Украины уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136. Первое сбитие беспилотника произошло в городе Купянске Харьковской области.