Тело боевика якобы нашли под завалами атакованного дома.

Лидер палестинской группировки ХАМАС, совершившей нападение на Израиль, Айман Юнис ликвидирован в результате удара ЦАХАЛ.

Как сообщает израильское издание JFRA News, тело главаря террористов ХАМАС Юниса нашли под завалами его дома в Нусейрате утром 8 октября. По зданию ударили силы ЦАХАЛ.

Тем временем в сети появилось видео, на которых якобы развалины дома, в котором находился Айман Юнис. На кадрах видно, что здание полностью разрушено.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки людей.

Внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года. Провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

Израильские военные заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. Похоже, "Хезболла" присоединилась к операции ХАМАС.

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