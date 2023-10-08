Атака была комбинированной и сложной, поэтому к ней готовились не один месяц. Впрочем, подготовки не заметили.

Внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года.

Как пишет Bloomberg, атака включала в себя десятки инфильтрационных операций на суше и на море, а также ракетных обстрелов. Следовательно, планирование этого нападения предполагает глубокое планирование и координацию, которые не могли не заметить разведывательные службы Израиля.

Израильские официальные лица месяцами заявляли, что палестинские боевики готовятся к нападению. Впрочем, время и масштабы атаки ХАМАС, похоже, застали премьер-министра Беньямина Нетаньяху врасплох. Израиль и его союзник США будут изучать, кто несет наибольшую ответственность, и как это произошло.

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"Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания. Неподготовленность, отсутствие войск вдоль границы, отсутствие забора вдоль границы, за который они заплатили миллионы шекелей", - сказал Мартин Индик, бывший посол США в Израиле и член Совета по международным отношениям.

Bloomberg называет эту атаку самой мощной за последние 50 лет, когда Израиль не смог предотвратить неожиданное нападение Египта и Сирии во время еврейского праздника Йом Кипур (Судного дня). Затем провал разведки привел к созданию комиссии, которая должна была выяснить, что пошло не так, и стала предметом многочисленных исследований. Сейчас же израильские официальные лица утверждают, что слишком рано говорить о том, что пошло не так.

"Реальная проблема заключается в том, что израильтяне не верили, что ХАМАС рискнет прорвать границу. Отсутствие достаточных израильских сил в этом регионе было серьезной ошибкой", - сказал Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги

Сотрудник Конгресса, пожелавший остаться неназванным, заявил, что США должны задать жесткие вопросы, почему спецслужбы не предусмотрели атаку такого масштаба.

Издание отмечает, что провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки людей.

Сейчас ситуация очень обостренная. Мировые лидеры уже выразили свою обеспокоенность по поводу событий в Израиле.

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