"Хезболла" обстреляла спорную территорию Израиля управляемыми ракетами и артиллерийскими снарядами.

Израильские военные заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, ливанская боевая группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел израильской военной позиции в районе спорной территории у границы с Ливаном , на оккупированных Голанских высотах.

"Радарные объекты Зибдин и Рувайсат Аль-Алам были обстреляны большим количеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет. Мы нацелились на три израильских объекта в оккупированном районе ливанских ферм Шебаа", - говорилось в заявлении "Хезболла".

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Фермы Шебаа - это узкая полоса спорной территории вдоль ливанской границы Голанских высот, сирийской территории, оккупированной Израилем после Шестидневной войны 1967 года. Этот район десятилетиями был эпицентром конфликта между "Хезболлой" и израильскими войсками.

Армия обороны Израиля заявила, что в ответ обстреляла районы на юге Ливана, включая использование беспилотника, чтобы обстрелять позиции Хезболлы в районе ферм Шебаа.

"Израильская артиллерия наносит удар по району Ливана, откуда была совершена атака", - сообщили в ЦАХАЛ.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки людей.

Внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года. Провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

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