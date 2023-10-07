Количество раненых выросло до 1104 человек. 17 человек находятся в критическом состоянии.

По последним данным в Израиле в результате продолжающейся атаки ХАМАС погибли более 200 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Израиля, число раненых выросло до 1104 человек. 17 человек находятся в критическом состоянии. Израильская служба спасения "Маген Давид адом" призвала граждан сдавать кровь для пострадавших. Десятки израильтян сегодня пришли в больницы по всей стране, чтобы помочь раненым в результате обстрелов.

Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что боевики ХАМАС взяли в заложники несколько мирных граждан и военных Израиля, сообщает CNN.

"Есть заложники и военнопленные, которых схватил ХАМАС. Среди солдат армии обороны Израиля есть погибшие. У нас пока нет точного числа — мы находимся в состоянии войны", — сказал Даниэль Хагари.

По его словам, армия Израиля вела очень тяжелые бои с ХАМАС в 22 районах. "Наша цель — уничтожить всех террористов, проникших в Израиль, зачистить все объекты", — заявил он.

Израильские паблики публикуют видео прилетов в Тель-Авиве.

Также сообщается о прилете в жилой дом.

Ситуация в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

В ответ израильская армия атакует позиции палестинцев. Боевое крыло ХАМАС — группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" сразу же выступило с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву".

Означает ли это, что Израиль начинает наземную операцию в Секторе Газа, пока неизвестно.

Армия обороны Израиля готовится использовать "тяжелые наземные средства". Представитель израильской армии предупредил израильтян, живущих недалеко от сектора Газа, чтобы они не покидали укрытия.

Авиация наносит воздушные удары по Сектору Газа, после чего армия продолжит использовать "тяжелые наземные средства".

Вас также могут заинтересовать новости: