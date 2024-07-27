Кроме того, еще по меньшей мере 100 человек получили ранения.

В субботу, 26 июля, Израиль атаковал школу в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газы. В результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек, еще около сотни - получили ранения.

Как сообщила Немецкая волна со ссылкой на власти анклава, которым руководит террористическая группировка ХАМАС, школа была временным хабом для перемещенных палестинцев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные ударили по территории школы, нацелившись на "закамуфлированный командно-контрольный комплекс ХАМАС". Отмечается, что во время нападения были убиты "террористы ХАМАС, которые прятались и действовали с базы". Также в ЦАХАЛ утверждают, что здание также использовали для хранения оружия.

Израль также уверяет, что армия "приняла многие меры, чтобы уменьшить вероятность причинения вреда гражданским жителям".

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, на днях в Госдепартаменте США заявили, что Израиль и ХАМАС близки к завершению соглашения о прекращении огня. По словам госсекретаря Энттони Блинкена, он видит в израильском обществе сильное желание "покончить с этим".

Также мы рассказывали, что недавно армия Израиля нанесла авиационные удары по нефтяным объектам в Йемене. Известно, что их контролируют хуситы, которые перед этим обстреляли Тель-Авив.

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