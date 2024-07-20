Военно-воздушные силы Израиля бомбили нефтеперерабатывающие предприятия в порту Худейда.

Армия Израиля 20 июля нанесла удары по нефтяным объектам в Йемене. Известно, что их контролируют хуситы, которые перед этим обстреляли Тель-Авив. Об этом сообщила Армия обороны Израиля и ряд местных СМИ.

"Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы", - отметили в сообщении израильской армии.

Кроме того, внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" тоже сообщила об атаке и показала кадры с места событий. По информации журналистов, такой случай является первым, когда Израиль совершил атаку именно на Йемен.

Отмечается, что военно-воздушные силы Израиля бомбили нефтеперерабатывающие предприятия в порту Худейда.

В то же время издание Al Arabiya, ссылаясь на анонимные источники, написало, что атака по топливному складу и нефтеперерабатывающим заводам в порту Аль-Худейда в Йемене была организована Израилем, США и Великобританией. Также журналисты добавили, что операцию выполняли 12 израильских самолетов, среди которых истребители F35.

В свою очередь в министерстве здравоохранения Йемена заявили, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

СМИ отмечают, что удар ЦАХАЛа является ответом на атаку хуситов в ночь на 19 июля по Тель-Авиву. Источники изданий Al Arabiya и Al Hadath утверждают, что хуситы тогда выпустили 5 воздушных целей в сторону города: баллистическую ракету и четыре дрона.

Боевые действия на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение", если страна совершит нападение на Ливан.

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все варианты, в частности полное привлечение всех фронтов Сопротивления, на столе", - отметили в сообщении представительства Ирана в ООН.

Также издание Politico заявило, что масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой может начаться уже в ближайшее время. По словам американских чиновников, армия обороны Израиля и Хезболла разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: