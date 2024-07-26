В посольстве призывают граждан учесть изменения при планировании путешествия.

Израиль на пять месяцев отложил введение платной электронной визы ETA-IL для украинцев. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

Отмечается, что управление народонаселения и иммиграции Государства Израиль, отсрочило на 5 месяцев начало действия пилотного проекта ETA-IL (электронная виза).

В посольстве добавили, что с 1 августа все иностранные граждане, имеющие право на безвизовый въезд в Израиль, должны были подавать заявки на получение разрешения ETA-IL (электронная виза) для въезда в страну на срок до 90 дней, с туристической или деловой целью через веб-сайт.

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"Сейчас достигнуто соглашение, что граждане Украины должны будут получать предварительное разрешение (ETA-IL) на въезд в Израиль начиная с 01.01.2025. Просим учесть при планировании путешествия в Израиль", - отметили в сообщении.

Украина и Израиль - последние новости

Известно, что в конце июня сообщалось, что США и Израиль ведут переговоры о поставках Украине до 8 батарей Patriot. По информации СМИ, таким системам уже более 30 лет, поэтому их сначала нужно отремонтировать.

В свою очередь представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украине крайне необходимы израильские системы ПВО Patriot. По его словам, они помогут отражать воздушные российские атаки.

"Нам важны любые системы, которые нам могут помочь прикрыть, отражать и воздушные удары и отпугивать российскую и армейскую, и тактическую авиацию. Конечно, они (израильские Patriot) крайне необходимы, потому что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, и ракет к ним", - отметил Евлаш.

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