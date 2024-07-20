По словам госсекретаря США, он видит в израильском обществе сильное желание "покончить с этим".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС находятся "в пределах 10-ярдовой линии и движутся к линии ворот". Об этом он сказал во время выступления в Институте безопасности в Аспене, передает The Jerusalem Post.

"Мы часто знаем, что последние 10 ярдов являются самыми тяжелыми", - подчеркнул Блинкен и добавил, что сейчас вопрос заключается в завершении переговоров по некоторым важным деталям.

По его словам, США по-прежнему считают, что самый быстрый способ закончить эту войну и принести облегчение жителям Газы - это заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

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В то же время когда госсекретаря США спросили о том, что, возможно, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху специально саботирует переговоры о прекращении огня, то Блинкен в ответ на это рассказал, как общается с израильским лидером.

"Я не сосредотачиваюсь на личностях, я сосредотачиваюсь на политике. И мы хотим быть уверенными, что, двигаясь вперед с кем-либо, будь то с нашими израильскими союзниками, или с кем-либо другим, мы достигаем договоренностей о конкретных шагах, которые необходимо сделать, чтобы продвинуть вперед то, что мы пытаемся продвинуть", - объяснил политик.

Блинкен подчеркнул, что сейчас он видит в израильском обществе сильное желание "покончить с этим", добиться прекращения огня и возвращения заложников домой.

Американский чиновник отметил, что должна быть достигнута договоренность, которая принесет длительный мир и безопасность для израильтян, которые сильно этого хотят и нуждаются, а также реализует право палестинцев на самоопределение.

Израиль и ХАМАС - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что ХАМАС согласился начать переговоры по освобождению израильских заложников. По словам чиновников, тогда выпал реальный шанс достичь соглашения.

"Воинствующая исламистская группировка отказалась от требования, чтобы Израиль сначала взял на себя обязательства по постоянному прекращению огня перед подписанием соглашения, и позволила бы провести переговоры для достижения этой цели в течение шестинедельного первого этапа", - сообщил анонимно источник для издания.

В то же время Международный суд ООН в Гааге признал Израиль оккупантом и призвал немедленно прекратить строительство израильских поселений на территории Палестины. В суде заявили, что Израиль не имеет права осуществлять свой суверенитет на палестинских территориях и международные законы запрещают приобретение территории силой.

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