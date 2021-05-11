Временно закрыт аэропорт Бен Гурион.

Представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

Читайте такжеМедики в Газе заявили о 26 погибших в результате обстрелов, Израиль – о двухОб этом пишет newsru.co.il.

Обстрелу подверглись населенные пункты в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.

Одна из ракет попала в рейсовый автобус в Холоне, он загорелся. Ранены восемь человек, состояние двоих тяжелое. Пострадавших, среди которых есть пятилетний ребенок, госпитализировали.

В Ришон ле-Ционе ракета попала в жилой дом, смертельные ранения получила 50-летняя женщина. Еще два места попадания ракет обнаружили в Ришон ле-Ционе и в Гиватаиме. Ранены четыре человека.

VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u — Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021

После 21:00 ракетный обстрел Гуш Дана продолжился. Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны.

В полиции сообщают, что на территории округа Шарон разорвались по меньшей мере две ракеты.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Временно закрыт аэропорт Бен Гурион, рейсы совершают посадку на Кипре. Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") прекращает движение поездов на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.



Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.



We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Что произошло

Столкновения между израильскими силовиками и палестинцами в Иерусалиме, в основном в комплексе зданий мечети Аль-Акса, начались из-за протестов палестинцев против выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме, чтобы освободить место для строительства еврейским поселенцам.

Более 70 палестинцев оспаривают в суде приказ о выселении по делу, которое тянется уже годами. Слушания были назначены на 10 мая, но его в итоге перенесли на неопределенное время.

Действия израильских силовиков в ходе столкновений осудила соседняя Иордания, являющаяся официальным опекуном исламских святынь, которые сейчас стоят на Храмовой горе, в том числе и мечети Аль-Акса.

Полиция также запретила евреям проход к этому месту накануне традиционного "Марша с флагами" еврейских националистов в День Иерусалима, который в этом году праздновали 10 мая (дата установлена ​​по традиционному иудейскому календарю на 28-й день месяца ияра, и по обычному григорианскому приходится в разные годы на разные даты). В течении этого марша его участники традиционно проходят через Мусульманин квартал Старого города, что мусульмане считают провокацией.

Положение в Израиле рассмотрел на срочном закрытом заседании Совет безопасности ООН, но после этого заседания не было объявлено никакого заявления. По сообщениям, 15 стран-членов еще продолжают согласовывать его текст.

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Автор: Людмила Жерновская