Сирены звучали практически во всех городах и населенных пунктах центра страны / фото REUTERS

Представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

Читайте такжеМедики в Газе заявили о 26 погибших в результате обстрелов, Израиль – о двухОб этом пишет newsru.co.il.

Обстрелу подверглись населенные пункты в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.

Одна из ракет попала в рейсовый автобус в Холоне, он загорелся. Ранены восемь человек, состояние двоих тяжелое. Пострадавших, среди которых есть пятилетний ребенок, госпитализировали.

В Ришон ле-Ционе ракета попала в жилой дом, смертельные ранения получила 50-летняя женщина. Еще два места попадания ракет обнаружили в Ришон ле-Ционе и в Гиватаиме. Ранены четыре человека.

После 21:00 ракетный обстрел Гуш Дана продолжился. Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны.

В полиции сообщают, что на территории округа Шарон разорвались по меньшей мере две ракеты.

Временно закрыт аэропорт Бен Гурион, рейсы совершают посадку на Кипре. Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") прекращает движение поездов на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве.

Что произошло

  • Столкновения между израильскими силовиками и палестинцами в Иерусалиме, в основном в комплексе зданий мечети Аль-Акса, начались из-за протестов палестинцев против выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме, чтобы освободить место для строительства еврейским поселенцам.
  • Более 70 палестинцев оспаривают в суде приказ о выселении по делу, которое тянется уже годами. Слушания были назначены на 10 мая, но его в итоге перенесли на неопределенное время.
  • Действия израильских силовиков в ходе столкновений осудила соседняя Иордания, являющаяся официальным опекуном исламских святынь, которые сейчас стоят на Храмовой горе, в том числе и мечети Аль-Акса.
  • Полиция также запретила евреям проход к этому месту накануне традиционного "Марша с флагами" еврейских националистов в День Иерусалима, который в этом году праздновали 10 мая (дата установлена ​​по традиционному иудейскому календарю на 28-й день месяца ияра, и по обычному григорианскому приходится в разные годы на разные даты). В течении этого марша его участники традиционно проходят через Мусульманин квартал Старого города, что мусульмане считают провокацией.
  • Положение в Израиле рассмотрел на срочном закрытом заседании Совет безопасности ООН, но после этого заседания не было объявлено никакого заявления. По сообщениям, 15 стран-членов еще продолжают согласовывать его текст.

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Автор: Людмила Жерновская