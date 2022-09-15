Генсекретарь ШОС подчеркнул, что Иран как "мощная и стабильная страна" важен для организации.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин подписали документ о полноправном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщило официальное агентство новостей Исламской республики Иран.

Так, Иран стал членом основанной в 2001 году международной организации ШОС, в которую входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия и Пакистан.

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Иранский министр заявил, что недавно все документы, связанные с завершением процесса вступления Ирана в ШОС, были одобрены кабинетом министров и направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур.

"Отныне мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах", – подчеркнул Абдоллахиян.

Генсекретарь ШОС подчеркнул, что Иран как "мощная и стабильная страна" важен для организации, вступление этой страны укрепит ее.

Напомним, лидеры ШОС одобрили присоединение Ирана 17 сентября 2021 года. На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан), Иран уже принимал участие как полноправный член.

Позиция Ирана в отношении войны в Украине: что стоит знать

Как сообщалось ранее, россияне изо всех сил стараются пополнить свои запасы, что заставляет их обращаться за оборудованием к Ирану.

Известно, что российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.

В Соединенных Штатах Америки считают, что закуплены Россией иранские беспилотники используют в войне против Украины.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал Reuters, что россияне потерпели неудачу при использовании иранских беспилотников.

Сотрудники Службы безопасности США и союзного правительства также отметили в комментарии WP, что во время первых испытаний иранских беспилотников россияне столкнулись с многочисленными отказами. "В системе есть несколько ошибок, россияне недовольны", – сказал источник издания.

Вопреки этому президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси с просьбой выступить посредником для прекращения войны в Украине. Министр иностранных дел Ирана уже направил в Москву мирную инициативу.

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