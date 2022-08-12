Передача Ираном беспилотников России "потенциально подпадает под многочисленные санкции".

Российские военные в последние недели прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель сообщил, что российские военные проводили тренировки с беспилотниками в Иране в течение последних нескольких недель.

По его словам, передача Ираном беспилотников России "потенциально подпадает под многочисленные санкции".

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены использованием и распространением Ираном БПЛА. Они использовались для нападения на американские войска, наших партнеров в регионе и международные организации", - заявил он.

В июле советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Иран намерен продать России сотни беспилотников, которые впоследствие могут использоваться в войне против Украины.

Как сообщается, россияне изо всех сил пытаются пополнить свои запасы, что вынуждает их обращаться за оборудованием к Ирану.

Как сообщалось ранее, в поисках оружия для ведения кровавой войны против Украины Россия может завозить его на коммерческих судах из Сирии – так как корабли не квалифицируются как военные, Турция пропускает их через Босфор.

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