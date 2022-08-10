В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен продать России сотни беспилотников, которые она сможет использовать в войне против Украины.

США считают, что россияне начали обучение работе с беспилотниками в Иране. Это является признаком того, что Россия намерена приобрести эти системы, поскольку война в Украине продолжается.

"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", - сообщил CNN представитель США. Чиновник сообщил, что разведданные об учениях недавно были рассекречены.

Телеканал CNN в прошлом месяце впервые сообщил, что российская делегация с июня по крайней мере дважды посещала аэродром в центральном Иране для проверки боевых беспилотников.

Тогда сообщалось, что Иран продемонстрировал России беспилотники Shahed-191 и Shahed-129. Оба типа беспилотников способны нести высокоточные ракеты.

В июле советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Иран намерен продать России сотни беспилотников, которые впоследствие могут использоваться в войне против Украины.

Как сообщается, россияне изо всех сил пытаются пополнить свои запасы, что вынуждает их обращаться за оборудованием к Ирану.

Как сообщалось ранее, в поисках оружия для ведения кровавой войны против Украины Россия может завозить его на коммерческих судах из Сирии – так как корабли не квалифицируются как военные, Турция пропускает их через Босфор.

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