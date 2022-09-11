Последняя их встреча состоялась накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за более чем два года покинет Китай и отправится в Узбекистан, где он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

Си должен посетить Казахстан в среду, 14 сентября, с государственным визитом, а затем встретиться с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в Узбекистане.

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На прошлой неделе помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил журналистам, что Путин должен встретиться с Си на саммите, не раскрывая подробности будущих переговоров. Китайская сторона еще не подтвердил планы поездок Си.

Эта поездка – первый заграничный визит Си с начала пандемии COVID-19, Она состоится всего за месяц до того, как Цзиньпин, как ожидается, займет исторический третий срок в качестве главы ЦК Коммунистической партии Китая на съезде 16 октября.

"Главное сообщение на самом деле не в том, что Си поддерживает Путина, потому что было совершенно ясно, что Си поддерживает Путина. Большим сигналом является то, что он, Си Цзиньпин, впервые после пандемии уезжает из Китая в преддверии партийного съезда. Если бы против него планировались заговоры, это было бы тогда, когда заговоры произошли бы. И он явно уверен, что заговоры не состоятся", – сказал профессор Стив Цанг, директор Института Китая при Школе восточных и африканских исследований в Лондоне.

В последний раз Си встречался с Путиным в Пекине в феврале, всего за несколько недель до того, как российский президент отдал приказ о вторжении в Украину.

Как писал УНИАН, 4 февраля по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запрещенных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в целом ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

В то же время инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

Накануне китайский депутат приехал в РФ. Он стал самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала полномасштабной войны в Украине.

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