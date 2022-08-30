Россияне собираются купить сотни таких БПЛА.

При использовании иранских беспилотников россияне потерпели неудачу.

Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности рассказал, что Россия столкнулась с "многочисленными неудачами" с беспилотниками иранского производства, приобретенными в Тегеране в этом месяце. Он не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

Відео дня:

Чиновник отметил, что, по оценке США, Россия получила поставку БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed и это, вероятно, часть плана россиян по приобретению сотен таких машин.

"По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки класса "воздух-поверхность", для радиоэлектронной борьбы и наведения на поле боя в Украине", — сказал чиновник.

Как сообщалось ранее, россияне изо всех сил пытаются пополнить свои запасы, что вынуждает их обращаться за оборудованием к Ирану.

Известно, что российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.

В Соединенных Штатах Америки считают, что закупленные Россией иранские беспилотники используют в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: