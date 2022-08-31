Министр иностранных дел Ирана уже направил в Москву мирную инициативу.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси с просьбой выступить посредником для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Замглавы администрации президента Ирана Ибрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди объявил в среду, что один из европейских лидеров попросил Иран выступить посредником между Россией и Украиной. Иранская сторона уже обратилась к России.

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"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине. После ряда консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан направил в Москву мирную инициативу вместе с важным сообщением", — известил Джамшиди.

О содержании сообщения и деталях мирной инициативы не сообщается.

По информации ISNA, этим высокопоставленным европейским чиновником, который обратился за посредничеством к президенту Ирана, является президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщалось ранее, россияне изо всех сил стараются пополнить свои запасы, что заставляет их обращаться за оборудованием к Ирану.

Известно, что российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.

В Соединенных Штатах Америки считают, что закуплены Россией иранские беспилотники используют в войне против Украины.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал Reuters, что россияне потерпели неудачу при использовании иранских беспилотников.

Сотрудники Службы безопасности США и союзного правительства также отметили в комментарии WP, что во время первых испытаний иранских беспилотников россияне столкнулись с многочисленными отказами. "В системе есть несколько ошибок, россияне недовольны", – сказал источник издания.

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